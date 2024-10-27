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"Он нытик": тренер Сан-Антонио раскритиковал Трампа и поддержал Харрис

Грегг Попович продолжает атаковать кандидата в президенты США.
Сегодня, 22:23
Грегг Попович / Getty Images
Грегг Попович / Getty Images

Совсем скоро в США пройдут президентские выборы, в которых будут участвовать 45-й президент Дональд Трамп и нынешняя вице-президент Камала Харрис.

Главный тренер Сан-Антонио Сперс Грегг Попович является давним критиком Трампа. Эту же линию он продолжил гнуть после победы его команды в игре с Хьюстоном (109:106).

"(Дональд Трамп) жалок, он мелкий. Он нытик, мы все это знаем. Вы бы не позволили ему нянчиться с вашими детьми. Вы бы не наняли его, если бы у вас был маленький бизнес. Вы бы хотели такого человека в своем бизнесе? Ни за что. Но вы проголосуете за него на выборах президента, потому что он сильный?".

“Камала Харрис надрала ему задницу во время дебатов. С того момента он постоянно бегает. Он больше не хочет с ней связываться. Он больной. Он травмированный человек. Он вырос как самый большой подражатель, который когда-либо был в Нью-Йорке", - приводит слова Поповича ClutchPoints.

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В новом сезоне Сан-Антонио стартовал с поражения от Далласа и победой над Хьюстоном, с которым очень скоро "шпоры" снова встретятся в Техасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегг Попович Дональд Трамп Сан-Антонио Сперс

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