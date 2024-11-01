Яннис потребует обмен, если Милуоки не сможет бороться за чемпионство

"Грик Фрик" хочет выступать за команду, которая может дать ему возможность стать двукратным чемпионом НБА.

После чемпионского сезона-2020/21 Милуоки ни разу не смог преодолеть второй раунд плей-офф.

А в результате назначения Дока Риверса на пост главного тренера дела у команды пошли еще хуже.

Это привело к тому, что главная звезда "оленей" Яннис Адетокумбо готов потребовать обмен, если он поймет, что эта команда будет неспособна выиграть чемпионство, сообщает журналист CBS Sports Билл Рейтер.

При этом 29-летний баскетболист уже определился с тем, где он хотел бы оказаться в результате трейда. Его приоритетными вариантами будут Майами и Бруклин.

По информации источника, "Грик Фрик" может запросить обмен еще до наступления дедлайна трейдов.

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В первых пяти матчах сезона Яннис набирает в среднем 28,8 очка, 11,8 подбора и 6,3 передачи за матч (его лучшие показатели по карьере).

Но несмотря на это Милуоки Бакс идут на последнем месте Восточной конференции, выиграв всего одну игру.

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