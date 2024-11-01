iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Яннис потребует обмен, если Милуоки не сможет бороться за чемпионство

"Грик Фрик" хочет выступать за команду, которая может дать ему возможность стать двукратным чемпионом НБА.
Сегодня, 18:53
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

После чемпионского сезона-2020/21 Милуоки ни разу не смог преодолеть второй раунд плей-офф.

А в результате назначения Дока Риверса на пост главного тренера дела у команды пошли еще хуже.

Это привело к тому, что главная звезда "оленей" Яннис Адетокумбо готов потребовать обмен, если он поймет, что эта команда будет неспособна выиграть чемпионство, сообщает журналист CBS Sports Билл Рейтер.

При этом 29-летний баскетболист уже определился с тем, где он хотел бы оказаться в результате трейда. Его приоритетными вариантами будут Майами и Бруклин.

По информации источника, "Грик Фрик" может запросить обмен еще до наступления дедлайна трейдов.

Читай также: Банкеро вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мышцы живота

В первых пяти матчах сезона Яннис набирает в среднем 28,8 очка, 11,8 подбора и 6,3 передачи за матч (его лучшие показатели по карьере).

Но несмотря на это Милуоки Бакс идут на последнем месте Восточной конференции, выиграв всего одну игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

Статьи по теме

Баскетболист клуба НБА разбил автомобиль, врезавшись в жилой дом Баскетболист клуба НБА разбил автомобиль, врезавшись в жилой дом
НБА: Бруклин обыграл Милуоки, поражение Голден Стэйт от Клипперс НБА: Бруклин обыграл Милуоки, поражение Голден Стэйт от Клипперс
Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки
Бывший тренер Лейкерс вернулся в Милуоки Бывший тренер Лейкерс вернулся в Милуоки
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:57
Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону
Формула 120:22
Монтойя: Норрису нужно вынести Ферстаппена
Украина20:11
Суперлига: Киев-Баскет второй раз за два дня обыграл Говерлу, Кривбасс вырвал победу над Черкасскими Мавпами
НБА20:00
Харден присоединился к клубу игроков, набравших 26 000 очков за карьеру
Другие страны19:52
Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил родную сборную
Европа19:34
Реал пожертвовал крупную сумму в кампанию по сбору средств на помощь жертвам урагана DANA
Европа19:23
Защитник Барселоны рассказал, как совмещает футбол и школу
Европа18:59
В Манчестер Юнайтед назвали сразу семь причин, почему выбрали Аморима
НБА18:53
Яннис потребует обмен, если Милуоки не сможет бороться за чемпионство
Теннис18:29
Пятая ракетка мира будет работать с бывшим тренером Джоковича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK