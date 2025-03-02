НБА: Милуоки одержал победу над Далласом, Голден Стэйт уступил Филадельфии
В ночь на воскресенье, 2 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 1 марта
Шарлотт – Вашингтон 100:113 (25:24, 34:30, 16:30, 25:29)
Шарлотт: Уильямс (24 + 12 подборов), Болл (20 + 7 подборов + 6 потерь), Бриджес (18 + 7 подборов + 7 передач), Грин (13), Смит (12) – старт; Боуг (5), Диабате (4), Джеффрис (2), Флинн (2), Салон (0).
Вашингтон: Кулибали (17 + 7 подборов), Миддлтон (17 + 6 передач), Кэррингтон (11), Сарр (10), Джордж (8 + 8 передач) – старт; Холмс (15 + 9 подборов), Кисперт (13), Смарт (12), Шэмпени (10 + 8 подборов), Макдэниэлс (0).
Детройт – Бруклин 115:94 (39:22, 29:23, 13:30, 34:19)
Детройт: Харрис (18 + 9 подборов), Дюрен (18 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Каннингем (15 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Томпсон (13), Хардуэй (9) – старт; Бизли (18), Холланд (10), Шредер (7), Стюарт (3 + 4 блок-шота), Сассер (2), Рид (2), Клинтман (0), Уотерс (0), Фонтеккьо (0).
Бруклин: К. Джонсон (13), З. Уильямс (11), Джонсон (10 + 8 подборов), Клэкстон (9 + 5 блок-шотов), Хэйс (4) – старт; Мартин (23), Уилсон (14), Шарп (4 + 6 передач), Льюис (3), Бикман (3).
Мемфис – Сан-Антонио 128:130 (30:31, 28:46, 38:22, 32:31)
Мемфис: Джарен Джексон (42), Уэллс (18), Альдама (15 + 8 подборов + 11 передач), Пиппен (12 + 7 передач), Кончар (0) – старт; Иди (17 + 9 подборов), Кеннард (14), Стивенс (6), Джексон (4), Хафф (0), Спенсер (0).
Сан-Антонио: Фокс (20 + 7 передач), Васселл (20), Пол (8 + 8 передач), Бийомбо (6), Барнс (5) – старт; Касл (24 + 7 передач), Сохан (18 + 11 подборов), К. Джонсон (15), Шэмпени (14 + 7 подборов).
Хьюстон – Сакраменто 103:113 (21:25, 38:38, 23:26, 21:24)
Хьюстон: Шенгюн (30 + 10 подборов + 6 потерь), Грин (24), Брукс (12), Томпсон (6 + 11 подборов), Ванвлит (3) – старт; Исон (14), А. Холидэй (7), Смит (5 + 7 подборов), Адамс (2).
Сакраменто: Дерозан (21 + 6 передач), Лавин (20), Монк (16 + 5 потерь), Мюррэй (13), Сабонис (1) – старт; Валанчюнас (15 + 14 подборов), Эллис (12 + 5 перехватов), Ларэвиа (5), Фульц (5), Лайлс (5).
Даллас – Милуоки 117:132 (36:31, 27:40, 16:30, 38:31)
Даллас: Ирвинг (31), Браун (18 + 9 подборов), Томпсон (16), Кристи (5), Вашингтон (4) – старт; Харди (16), Динуидди (12), Маршалл (7), Экзам (4), Пауэлл (2), Проспер (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 9 подборов + 9 передач), Лиллард (28 + 6 передач), Б. Лопес (13), Кузма (10 + 8 подборов), Принс (9 + 7 подборов) – старт; Трент (20), Портер (11), Симс (6 + 8 подборов), Грин (6).
Филадельфия – Голден Стэйт 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29)
Филадельфия: Граймс (44), Убре (20), Джордж (17 + 8 подборов), Драммонд (10 + 14 подборов), Макси (5 + 11 передач) – старт; Ябуселе (18), Даутин (5), Эдвардс (4), Уокер (3).
Голден Стэйт: Карри (29 + 13 передач), Пост (16 + 9 подборов), Др. Грин (13 + 8 подборов + 8 передач), Муди (10), Подземски (5) – старт; Пэйтон II (15 + 7 подборов), Сантос (14), Луни (10), Хилд (6), Нокс (1), Спенсер (0).
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