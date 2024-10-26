Лейкерс определились, что делать с сыном ЛеБрона

Лос-Анджелес Лейкерс определились с тем, как они будут использовать новичка команды Бронни Джеймса.

Как сообщает ESPN, "озерники" приняли решение взять сына ЛеБрона на предстоящую серию выездных матчей, которая завершится 7 ноября.

После этого 20-летний защитник отправится в фарм-клуб ЛАЛ в G-Лиге Саут-Бэй, за который тот будет выступать в нынешнем сезоне.

Но при этом также сообщается, что Лейкерс будут время от времени привлекать Бронни к матчам НБА.

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К тому же, главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Редик заявил, что планы относительно Джеймса-младшего могут поменяться.

"План перехода Бронни между Лейкерс и Саут-Бэй существовал всегда, с первого дня. Мы с Робом (Пелинкой, генменеджер Лейкерс) говорили об этом. ЛеБрон говорил об этом", - сказал Редик.

Напомним, что Лейкерс выиграли и второй матч на старте сезона, в этот раз обыграв Финикс. В поединке с Санз Бронни участия не принимал.

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