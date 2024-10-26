НБА: Юта без Михайлюка разгромно проиграла Голден Стэйту, победы Лейкерс и Торонто

В ночь на субботу, 26 октября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не принимал участия в матче против Голден Стэйт.

Результаты НБА за 25 октября

Торонто – Филадельфия 115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)

Торонто: Барнс (27), Пелтль (19 + 9 подборов + 4 блок-шота), Агбаджи (12 + 8 подборов), Митчелл (8), Дик (8) – старт; Бэттл (12), Мобо (12 + 9 подборов), Шэд (11 + 7 потерь), Буше (4 + 4 блок-шота), Фернанду (2), Темпл (0), Картон (0).

Филадельфия: Убре (28), Макси (24), Лаури (14), Калеб Мартин (11), Драммонд (11 + 9 подборов) – старт; Ябуселе (9), Гордон (8), Мартин (2), Бона (0), Маккейн (0), Джексон (0), Каунсил (0).

Орландо – Бруклин 116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)

Орландо: Ф. Вагнер (29), Банкеро (15 + 9 передач), Саггс (10), Колдуэлл-Поуп (10), Картер (8 + 11 подборов) – старт; М. Вагнер (18), Блэк (10), Г. Харрис (6), Энтони (4), Битадзе (3), Ховард (3).

Бруклин: Томас (24), Шредер (20 + 6 передач), Финни-Смит (15), К. Джонсон (12), Симмонс (7) – старт; З. Уильямс (7 + 7 подборов), Клауни (7), Клэкстон (4), Милтон (3), Джонсон (2), Уилсон (0).

Атланта – Шарлотт 125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)

Атланта: Янг (38 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Хантер (24 + 7 подборов), Дэниэлс (18), Джонсон (16 + 7 подборов), Капела (6 + 7 подборов) – старт; Мэтьюз (8), Оконгву (7 + 8 подборов), Рисаше (5), Крейчи (3).

Шарлотт: Болл (34 + 10 потерь), Бриджес (27), Ричардс (12 + 13 подборов), Сет Карри (9), Коди Мартин (3) – старт; Мэнн (17), Г. Уильямс (9 + 6 передач), Грин (5), Мицич (2), Диабате (2).

Кливленд – Детройт 113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)

Кливленд: Митчелл (19), Уэйд (19), Аллен (17 + 11 подборов), Э. Мобли (16), Гарлэнд (13 + 6 передач) – старт; Джером (13), Леверт (9), Окоро (4), Ньянг (3), Тайсон (0), Портер (0), Меррилл (0).

Детройт: Каннингем (33 + 6 передач + 9 потерь), Айви (22), Харрис (10), Хардуэй (9), Дюрен (5 + 7 подборов) – старт; Бизли (13), Фонтеккьо (5), Холланд (4 + 7 подборов), Стюарт (0), Дженкинс (0), Сассер (0), Рид (0), Мур (0).

Нью-Йорк – Индиана 123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)

Нью-Йорк: Брансон (26), Бриджес (21), Таунс (21 + 15 подборов), Харт (20 + 10 подборов), Ануноби (14) – старт; Макбрайд (8), Пэйн (7), Колек (4), Симс (2), Хукпорти (0), Топпин (0), Дадье (0).

Индиана: Тернер (13 + 7 подборов), Сиакам (12), Несмит (4), Нембхард (2), Халибертон (0) – старт; Матурин (20), Уокер (12), Джексон (10), Топпин (8), Макконнелл (7), Шеппард (4), Джонсон (2), Джексон (2), Фримен (2), Ферфи (0).

Хьюстон – Мемфис 128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)

Хьюстон: Грин (22), Брукс (18), Ванвлит (16), Шенгюн (16 + 15 подборов), Смит (14 + 16 подборов) – старт; Исон (13), Уитмор (11), Томпсон (9 + 8 потерь), Шеппард (6), Уильямс (3), А. Холидэй (0), Тэйт (0), Лэндейл (0).

Мемфис: Морэнт (24 + 6 потерь), Бэйн (17), Иди (13 + 9 подборов), Смарт (7), Альдама (2) – старт; Пиппен (13), Уэллс (8), Хафф (8), Кончар (7), Ларэвиа (6), Кларк (3), Кавамура (0).

Милуоки – Чикаго 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)

Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 11 подборов), Лиллард (28 + 8 передач + 5 потерь), Принс (11 + 8 подборов), Трент (10), Б. Лопес (7) – старт; Портис (9 + 12 подборов), Грин (9), Райт (5), Коннотон (3), Роллинз (2), Боучэмп (0), Смит (0), Джонсон (0).

Чикаго: Уайт (35), Лавин (25), Вучевич (22 + 10 подборов), Гидди (17 + 9 передач), Уильямс (13) – старт; Смит (11), Филлипс (3), Терри (3), Досунму (2), Бузелис (2), Хортон-Такер (0).

Юта – Голден Стэйт 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

Юта: Маркканен (13 + 8 подборов), Джордж (12 + 5 потерь), Секстон (12), Кесслер (2 + 9 подборов), Хендрикс (0 + 7 подборов) – старт; Коллинз (14 + 7 подборов), Кларксон (11), Сенсабо (9), Миллс (7), Юбэнкс (4), Уильямс (2), Филиповски (0).

Голден Стэйт: Карри (20), Джексон-Дэвис (12 + 9 подборов), Уиггинс (10 + 13 подборов), Др. Грин (3), Куминга (2) – старт; Хилд (27 + 6 передач), Подземски (15), Муди (12), Луни (9 + 10 подборов), Андерсон (7), Уотерс (6), Пэйтон II (4), Сантос (0), Мелтон (0).

Портленд – Новый Орлеан 103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)

Портленд: Грант (34 + 5 потерь), Саймонс (24 + 7 передач), Эйтон (10 + 15 подборов), Камара (5), Авдия (2 + 6 передач) – старт; Хендерсон (15 + 6 передач), Мюррэй (7), Клинган (4 + 4 блок-шота), Уокер (2).

Новый Орлеан: Ингрэм (21 + 8 подборов), Макколлум (20), Уильямсон (16 + 11 подборов + 7 передач), Джонс (8), Тайс (5) – старт; Хоукинс (24), Мисси (8), Грин (3), Робинсон-Эрл (0), Альварадо (0).

Лейкерс – Финикс 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)

Лейкерс: Дэвис (35 + 8 подборов), Ривз (26 + 8 передач), Джеймс (21 + 8 передач), Хатимура (14 + 7 подборов), Расселл (5) – старт; Кнехт (8), Хэйс (6), Винсент (5), Кристи (3).

Финикс: Дюрэнт (30 + 6 передач), Букер (23), Бил (15 + 9 передач), Джонс (14), Нуркич (4 + 7 подборов) – старт; Данн (9), Моррис (8), О'Нил (7), Пламли (6 + 7 подборов), Игодаро (0).

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