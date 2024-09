Эмбиид заключил с Филадельфией трехлетнее максимальное продление

Филадельфия Севенти Сиксерс и Джоэл Эмбиид укрепили свое сотрудничество новым соглашением.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, стороны договорились о трехлетнем максимальном продлении на 193 миллиона долларов.

Теперь его контракт рассчитан на пять лет, за которые он получит 301 миллион. При этом на последний год (сезон-2028/29) у него будет действовать опция игрока.

JUST IN: Joel Embiid says he is signing a contract extension with the Philadelphia 76ers. The one-time NBA MVP will sign a three-year, $193 million maximum extension with the 76ers, with a player option in 2028-2029, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/BzA0mUO8yc