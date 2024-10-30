НБА оштрафовала Филадельфию на крупную сумму за публичные заявления о здоровье Эмбиида

Лига считает, что заявления клуба не соответствовали действительному статусу игрока.

НБА на своем официальном сайте объявила, что Филадельфия Севенти Сиксерс были оштрафованы на 100 тысяч долларов из-за споров по статусу здоровья Джоэла Эмбиида.

Расследование НБА показало, что Сиксерс из-за пропусков Эмбиидом матчей не нарушили правила Политики участия игроков, но сделали это публичными комментариями, которые не отражали должным образом проблемы со здоровьем 30-летнего баскетболиста.

В своем заявлении лига ссылается на комментарии президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори и тренера Ника Нерса, которые "не соответствовали состоянию здоровья Джоэла Эмбиида и нарушали правила НБА".

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НБА сообщила, что подтвердила, что Эмбиид не может играть в этом сезоне из-за "проблем с левым коленом".

Как сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания, в последние дни Эмбиид принимал участие в нескольких тренировках в формате "пять на пять".

Ранее стало известно, что Лонзо Болл, который пропустил практически три года из-за серьезных проблем с коленом, снова получил травму.

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