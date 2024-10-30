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Баскетбол

Лонзо Болл, пропустивший почти три года, снова травмировался

Очередная проблема настигла игрока Чикаго.
Сегодня, 12:35
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Защитник Чикаго Буллз Лонзо Болл травмировал правое запястье в первой четверти победного матча с Мемфис Гриззлис (126:123), сообщает ESPN.

Баскетболист пропустит 10 дней, после чего медицинский штаб проведет повторное обследование травмированного запястья.

За 18 минут на паркете 27-летний игрок успел набрать 6 очков и 6 передач.

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Напомним, что Лонзо Болл сыграл во всех трех матчах нового регулярного сезона, до этого не выходив на паркет с января 2022 года из-за проблем с коленом.

В своих первых трех играх в этом сезоне Болл набирал в среднем 4,7 очка, 3,7 передачи, 2,7 подбора за 15,7 минуты на паркете.

Ранее стало известно, что Руди Гэй объявил о завершении карьеры, проведя в НБА 17 сезонов.

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