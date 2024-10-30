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Баскетбол

"Что может быть интереснее?": тренер Бостона призвал вернуть драки в НБА

Джо Маззулла уверен, что это то, что фанаты точно хотели бы увидеть.
Сегодня, 11:37
Джо Маззулла / Getty Images
Джо Маззулла / Getty Images

Тренер Бостона Джо Маззулла выступил с необычным тезисом.

Как сообщает BasketNews, 36-летний специалист предложил НБА разрешить игру в большинстве и драки, аналогичные НХЛ или МЛБ.

"Самая большая вещь, которую мы отнимаем у людей с точки зрения развлечений, это то, что вы больше не можете драться. Я бы хотел, чтобы лига вернула драки. Что может быть интереснее, чем небольшая драка?", - сказал Маззулла.

"Я просто не понимаю, почему в некоторых видах спорта разрешено драться. У них есть биты и клюшки, у нас нет. У нас просто есть мяч. В другом виде спорта одно из самых твердых покрытий, шайбы и клюшки, и нам нельзя немного подраться?".

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Бостон на старте нового сезона НБА выиграл все четыре матча, благодаря чему "кельты" делят с Кливлендом первое место на Востоке.

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