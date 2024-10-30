"Что может быть интереснее?": тренер Бостона призвал вернуть драки в НБА
Тренер Бостона Джо Маззулла выступил с необычным тезисом.
Как сообщает BasketNews, 36-летний специалист предложил НБА разрешить игру в большинстве и драки, аналогичные НХЛ или МЛБ.
"Самая большая вещь, которую мы отнимаем у людей с точки зрения развлечений, это то, что вы больше не можете драться. Я бы хотел, чтобы лига вернула драки. Что может быть интереснее, чем небольшая драка?", - сказал Маззулла.
"Я просто не понимаю, почему в некоторых видах спорта разрешено драться. У них есть биты и клюшки, у нас нет. У нас просто есть мяч. В другом виде спорта одно из самых твердых покрытий, шайбы и клюшки, и нам нельзя немного подраться?".
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Бостон на старте нового сезона НБА выиграл все четыре матча, благодаря чему "кельты" делят с Кливлендом первое место на Востоке.
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