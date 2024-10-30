Игрок, который провел в НБА 17 сезонов, завершил карьеру

Последний раз Руди Гэй появлялся на паркете в сезоне-2022/23.

Бывший форвард пяти клубов НБА Руди Гэй объявил о завершении карьеры.

О своем решении 38-летний игрок сообщил в открытом письме, которое было опубликовано на The Player’s Tribune.

"Я чувствую огромную благодарность за всю любовь, мудрость и дружбу, которые я испытал в игре в баскетбол. Восемнадцать лет в лиге. Учился у некоторых из лучших, кто когда-либо делал это", - написал баскетболист.

I’m 38 years old.



I’ve had an 18 year career in the NBA.



It’s time to hang it up. Thank you for everything — it’s all love. @PlayersTribune https://t.co/GOEjp3rolL — Rudy Gay (@RudyGay) October 29, 2024

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Руди Гэй был выбран под общим восьмым пиком на драфте НБА 2006 года командой Хьюстон Рокетс. Однако он и Стромайл Свифт были обменены в Мемфис на Шейна Баттье.

В НБА Гэй провел 17 сезонов в составе пяти команд: Мемфис, Торонто, Сакраменто, Сан-Антонио и Юта, в составе которой он последний раз появлялся на площадке в сезоне-2022/23.

Перед стартом сезона-2023/24 он подписал однолетний контракт с Голден Стэйт. Но не успев дебютировать за новую команду, игрок был отчислен в октябре 2023 года, после чего он оставался без контракта.

На счету Руди 1120 матчей в НБА, в которых он набирал в среднем 15,8 очка, 5,6 подбора и 2,0 передачи.

Он попал в символическую сборную новичков 2007 года и два раза становился чемпионом мира в составе сборной США (2010, 2014).

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