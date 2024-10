Игрок, который провел в НБА 17 сезонов, завершил карьеру

Бывший форвард пяти клубов НБА Руди Гэй объявил о завершении карьеры.

О своем решении 38-летний игрок сообщил в открытом письме, которое было опубликовано на The Player’s Tribune.

"Я чувствую огромную благодарность за всю любовь, мудрость и дружбу, которые я испытал в игре в баскетбол. Восемнадцать лет в лиге. Учился у некоторых из лучших, кто когда-либо делал это", - написал баскетболист.

I’m 38 years old.



I’ve had an 18 year career in the NBA.



It’s time to hang it up. Thank you for everything — it’s all love. @PlayersTribune https://t.co/GOEjp3rolL