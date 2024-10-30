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Ван Нистелрой: Огромная честь тренировать Манчестер Юнайтед, даже на временной основе

Бывший форвард "красных дьяволов" попросил болельщиков продолжать поддерживать команду.
Сегодня, 12:56
Рууд ван Нистелрой / Getty Images
Рууд ван Нистелрой / Getty Images

После того, как Манчестер Юнайтед уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера, команду на некоторое время подхватил Рууд ван Нистелрой.

Первым соперником для 48-летнего нидерландца во главе "красных дьяволов" станет Лестер в рамках Кубка лиги.

Манкунианцы на своем официальном сайте опубликовали обращение экс-форварда команды к болельщикам.

"Как, я уверен, все могут себе представить, я пишу эти заметки с огромным количеством смешанных эмоций. Эрик тен Хаг вернул меня в Манчестер Юнайтед летом, и, хотя я был частью тренерского штаба здесь всего несколько месяцев, я всегда буду благодарен ему за предоставленную мне возможность, и мне грустно видеть его уход".

"Даже на временной основе для меня большая честь управлять клубом, который я люблю, сколько бы времени меня ни просили это делать. Я могу пообещать, что продолжу отдавать все свои силы в любом качестве, чтобы попытаться переломить нашу судьбу".

Источник: Getty Images

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"Несмотря на наши результаты, мне нравится возвращаться на Олд Траффорд и каждый день работать с командой и персоналом. Мы видели потенциал команды в этом сезоне, но, очевидно, недостаточно часто".

"Сейчас настало время, когда все в клубе должны работать вместе, выкладываться на полную и перевернуть этот сезон, пока у нас есть время. По своему опыту, как игрока, так и тренера, я могу с уверенностью сказать, что когда игроки, персонал и болельщики объединяются, Манчестер Юнайтед невозможно остановить".

Каждая наша игра - это возможность напомнить всем - и себе в том числе - о том, чего стоит этот великий клуб. Когда я вернулся летом в качестве помощника Эрика, я верил, что МЮ сможет вернуться на тот уровень, который я знал здесь, будучи игроком. Я по-прежнему верю в это, но для этого потребуется время и много тяжелой работы.

"Первый шаг - вернуть привычку побеждать, начиная с сегодняшнего вечера на Олд Траффорд. Я не понаслышке знаю, какое положительное влияние оказывают на команду наши замечательные болельщики, поэтому прошу вас поддержать игроков, ведь мы вместе боремся за то, чтобы сделать еще один шаг к Уэмбли".

Матч Кубка лиги между Манчестер Юнайтед и Лестером состоится в среду, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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