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Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ

Рубен Аморим все же пойдет на повышение.
Сегодня, 17:44
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с заменой для Эрика тен Хага.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцев возглавит португальский специалист Рубен Аморим. Детали контракта пока остаются неизвестными.

Английский клуб известил Спортинг, что он выкупит выкуп контракта Аморима, заплатив сумму в размере 10 млн фунтов стерлингов. Эта информация стала известно благодаря обращению "львов" к португальской комиссии по рынку ценных бумаг.

Сам Рубен сказал "да" предложению контракта и проекту, который ему представило руководство "красных дьяволов".

Отметим, что летом португальцем интересовались Челси и Ливерпуль, но они остановили свой выбор на Энцо Мареске и Арне Слотове соответственно.

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