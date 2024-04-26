Стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима
Португалец оступился во время переговоров.
Ливерпуль был недоволен поведением Рубена Аморима во время переговоров, утверждает журналист Бруну Андраде.
Он пишет, что клуб действительно вел переговоры с наставником Спортинга, однако последний был недоволен темпом обсуждений и решил надавать на мерсисайдцев.
А вот в качестве рычага давления португалец решил использовать свои переговоры с Вест Хэмом.
Ливерпулю такой шаг не пришелся по нраву, и было принято решение просто выйти из переговоров.
Напомним, что сейчас Аморим считается основным кандидатом именно в Вест Хэме.
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