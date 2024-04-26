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Стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима

Португалец оступился во время переговоров.
Сегодня, 14:10
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Ливерпуль был недоволен поведением Рубена Аморима во время переговоров, утверждает журналист Бруну Андраде.

Он пишет, что клуб действительно вел переговоры с наставником Спортинга, однако последний был недоволен темпом обсуждений и решил надавать на мерсисайдцев.

А вот в качестве рычага давления португалец решил использовать свои переговоры с Вест Хэмом.

Ливерпулю такой шаг не пришелся по нраву, и было принято решение просто выйти из переговоров.

Напомним, что сейчас Аморим считается основным кандидатом именно в Вест Хэме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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