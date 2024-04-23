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Вест Хэм готов предоставить карт-бланш новому тренеру

"Молотобойцы" готовы пойти на уступки ради Рубена Аморима.
Сегодня, 18:45
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Вест Хэм провел личные переговоры с Рубеном Аморимом, пишет A Bola.

Напомним, что менеджер Спортинга является основным кандидатом на замену Дэвида Мойеса. Также клуб рассматривают Паулу Фонсеку и Марка Сильву, но именно Аморим является номером один.

На днях португалец прилетел в Лондон, чтобы лично обсудить условия. "Молотобойцы" готовы на многое, чтобы переманить специалиста, а потому уже предложили ему зарплату большую, чем готов предложить Ливерпуль.

К тому же Аморим получил от руководства клуба гарантии, что ему предоставят свободу действий и средства, чтобы сформировать состав под себя.

Отмечается, что агент Аморима проинформировал о переговорах руководство Ливерпуля, которому теперь нужно решать, делать ли тренеру свое предложение.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль переключил внимание на специалиста из Эредивизии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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