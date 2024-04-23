Тренер, которого хотел подписать Шахтер - новый фаворит на замену Клоппу в Ливерпуле

Арне Слот может сделать новый шаг в карьере.

Английский Ливерпуль определил нового фаворита на замену Юргену Клоппу после того, как потерпел неудачу с Хаби Алонсо и Рубеном Аморимом.

Как сообщают многочисленные источники приближенные к мерсисайдцам, наставник Фейеноорда Арне Слот может возглавить клуб летом.

Боссы "красных" уже провели один раунд переговоров с нидерландцем. Вскоре запланирован еще один.

Руководство топ-клуба АПЛ импонирует умение Слота работать с молодыми игроками и ограниченным бюджетом, а также «агрессивный» футбол, который он ставит своим командам.

Соглашение пока далеко от завершения и осложняется тем, что на Арне также охотятся Барселона и Бавария.

Отметим, что нидерландца хотел у себя видеть Шахтер, но тот отказал «горнякам», поэтому, потом они обратились к услугам его бывшего ассистента Марино Пушича.

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