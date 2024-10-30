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Безликий человек: Забарный сделал две особенные татуировки

Украинец внес детали к своему образу.
Сегодня, 13:30
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Футболист сборной Украины и Борнмута Илья Забарный сделал себе две татуировки.

Защитник английского клуба обратился к услугами известного мастера Дилану Хугерверфу. На его страницу в Tik-Tok подписаны 2,8 млн человек, а его видео собрали почти 53 миллиона лайков.

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Забарный сделал себе татуировки на левой ноге (архитектурное изображение со стертыми глазами) и левой руке (безликий человек с разными масками).

В текущем сезоне украинец провел девять матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Отметим, что игрок Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка, но до этого сделал татуировку.

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