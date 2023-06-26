Атланта избавилась от тяжелого контракта Коллинза, обменяв его в Юту

Игрок, который заметно регрессировал в последние годы и получает за это большие деньги, сменил команду.

Атланта и Юта провели обмен, в рамках которого бигмен Хоукс Джон Коллинз отправился в Солт-Лейк-Сити, сообщает ESPN.

В обратном направлении последовали форвард Руди Гэй и будущий выбор во втором раунде драфта.

ESPN Sources: The Hawks are finalizing a trade to send F/C John Collins to the Jazz for Rudy Gay and a future second-round pick. Atlanta’s largely unloading Collins’ three years, $78M for some roster building flexibility and alignment with looming changes to salary cap. pic.twitter.com/CpAfTNXKMq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2023

Эта сделка облегчила зарплатную ведомость Атланты, ведь за следующие три сезона Коллинз, не оправдывающий ожидания, должен получить 78 миллионов долларов.

Обмен также создал для "ястребов" торговое исключение на 25,3 миллиона — крупнейшее в НБА. У Атланты есть год, чтобы использовать его для подписания контракта с игроком. Сделка не может стать официальной до 6 июля.

Уход 25-летнего Коллинза также позволит Атланте лучше развернуться при возможных продлениях трех молодых основных игроков: Деджонте Мюррея, Оньеки Оконгву и Саддика Бея.

При этом отмечается, что Гэй использовал опцию игрока на 6,4 миллиона за следующий сезон в рамках обмена. Это повзолит Атланте опуститься намного ниже второго порога налога на роскошь (182,5 миллиона).

Руди Гэй / Источник: Getty Images

Теперь зарплатная ведомость клуба в сезоне-2023/24 будет держаться на отметке 165 миллионов.

Ожидается, что для Хоукс этот трейд не станет последним в это межсезонье, так как организация планирует устроить перестройку.