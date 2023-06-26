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Баскетбол

Атланта избавилась от тяжелого контракта Коллинза, обменяв его в Юту

Игрок, который заметно регрессировал в последние годы и получает за это большие деньги, сменил команду.
Сегодня, 21:53
Джон Коллинз / Getty Images
Джон Коллинз / Getty Images

Атланта и Юта провели обмен, в рамках которого бигмен Хоукс Джон Коллинз отправился в Солт-Лейк-Сити, сообщает ESPN.

В обратном направлении последовали форвард Руди Гэй и будущий выбор во втором раунде драфта.

Эта сделка облегчила зарплатную ведомость Атланты, ведь за следующие три сезона Коллинз, не оправдывающий ожидания, должен получить 78 миллионов долларов.

Обмен также создал для "ястребов" торговое исключение на 25,3 миллиона — крупнейшее в НБА. У Атланты есть год, чтобы использовать его для подписания контракта с игроком. Сделка не может стать официальной до 6 июля.

Уход 25-летнего Коллинза также позволит Атланте лучше развернуться при возможных продлениях трех молодых основных игроков: Деджонте Мюррея, Оньеки Оконгву и Саддика Бея.

При этом отмечается, что Гэй использовал опцию игрока на 6,4 миллиона за следующий сезон в рамках обмена. Это повзолит Атланте опуститься намного ниже второго порога налога на роскошь (182,5 миллиона).

Руди Гэй
Руди Гэй / Источник: Getty Images

Теперь зарплатная ведомость клуба в сезоне-2023/24 будет держаться на отметке 165 миллионов.

Ожидается, что для Хоукс этот трейд не станет последним в это межсезонье, так как организация планирует устроить перестройку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руди Гэй Юта Джаз Атланта Хоукс Джон Коллинз

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