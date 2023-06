Атланта избавилась от тяжелого контракта Коллинза, обменяв его в Юту

Атланта и Юта провели обмен, в рамках которого бигмен Хоукс Джон Коллинз отправился в Солт-Лейк-Сити, сообщает ESPN.

В обратном направлении последовали форвард Руди Гэй и будущий выбор во втором раунде драфта.

