НБА: Сакраменто с Ленем минимально уступил Атланте, Клипперс одолели Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 19 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 18 ноября

Детройт – Чикаго 112:122 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29)

Детройт: Каннингем (26 + 10 передач), Харрис (16), Дюрен (15 + 22 подбора), Айви (12), Хардуэй (2) – старт; Бизли (21), Стюарт (7), Фонтеккьо (6), Сассер (5), Холланд (2).

Чикаго: Вучевич (29 + 12 подборов), Уайт (25), Лавин (25), Гидди (11 + 8 подборов + 10 передач), Уильямс (8) – старт; Досунму (9), Смит (8), Филлипс (5), Терри (2), Бузелис (0).

Торонто – Индиана 130:119 (34:27, 35:30, 27:25, 34:37)

Торонто: Барретт (39 + 9 подборов + 5 потерь), Пелтль (30 + 15 подборов + 6 потерь), Дик (15), Митчелл (11), Агбаджи (11 + 6 передач) – старт; Бэттл (9), Шэд (4), Мобо (4), Буше (4 + 7 подборов), Темпл (3).

Индиана: Матурин (28), Сиакам (25 + 10 подборов), Халибертон (16 + 5 перехватов), Уокер (6), Фримен (3) – старт; Топпин (19), Макконнелл (10 + 7 передач + 5 перехватов), Джексон (9), Ферфи (3), Ньютон (0).

Майами – Филадельфия 106:89 (25:33, 28:23, 35:16, 18:17)

Майами: Батлер (30 + 10 подборов), Хирро (18), Д. Робинсон (13), Хайсмит (9), Адебайо (5 + 13 подборов) – старт; Смит (10), Беркс (7), Ричардсон (4), Ларссон (4), Лав (3 + 7 подборов), Йович (3), Уэйр (0).

Филадельфия: Маккейн (20), Джордж (18), Калеб Мартин (12), Эмбиид (11 + 8 подборов), Лаури (0) – старт; Убре (8), Драммонд (6), Гордон (5), Каунсил (4), Ябуселе (3), Даутин (2), Бона (0).

Нью-Йорк – Вашингтон 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31)

Нью-Йорк: Брансон (26 + 11 передач), Таунс (24 + 12 подборов), Ануноби (16), Бриджес (14), Харт (14) – старт; Пэйн (17 + 7 передач), Дадье (9), Симс (7 + 7 подборов), Колек (5), Хукпорти (2), Топпин (0), Райан (0).

Вашингтон: Кэррингтон (18), Кузма (11 + 8 подборов), Пул (8), Сарр (8), Брогдон (7) – старт; Валанчюнас (18 + 8 подборов), Кисперт (18), Гилл (9), Батлер (4), Дэвис (2), Бэгли (2), Джордж (1), Болдуин (0).

Милуоки – Хьюстон 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20)

Милуоки: Б. Лопес (27 + 10 подборов + 4 блок-шота), Я. Адетокумбо (20 + 13 подборов + 8 потерь), Лиллард (18 + 10 передач), Принс (2), Джексон (0) – старт; Трент (12), Портис (11), Райт (6), Грин (5).

Хьюстон: Ванвлит (26), Грин (21 + 9 подборов), Шенгюн (18 + 7 подборов), Брукс (5), Смит (4) – старт; Томпсон (10 + 7 подборов), Исон (9 + 14 подборов), А. Холидэй (5), Адамс (2), Грин (0), Шеппард (0).

Финикс – Орландо 99:109 (22:26, 26:38, 20:20, 31:25)

Финикс: Джонс (18 + 8 передач), Букер (17), Игодаро (12 + 7 подборов), Пламли (8 + 11 подборов + 6 передач), Данн (5) – старт; Аллен (17), Окоги (11), Моррис (8), О'Нил (2 + 7 подборов), Бол (1).

Орландо: Ф. Вагнер (32 + 8 передач), Битадзе (17 + 10 подборов), Саггс (12), Колдуэлл-Поуп (9), да Силва (3 + 6 передач) – старт; Блэк (20 + 9 передач), М. Вагнер (9), Айзек (7), Г. Харрис (0), Энтони (0).

Сакраменто – Атланта 108:109 (31:32, 35:32, 27:25, 15:20)

Сакраменто: Фокс (28 + 7 передач), Лайлс (12 + 10 подборов), Хертер (9), Мюррэй (7 + 7 подборов), Лень (2) – старт; Эллис (33), Макдермотт (8), Маклафлин (8), О. Робинсон (1), Джонс (0), Джонс (0).

Атланта: Рисаше (18), Дэниэлс (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Капела (14 + 14 подборов), Мэтьюз (9), Янг (7 + 19 передач + 5 потерь) – старт; Хантер (24), Оконгву (7), Богданович (6), Родди (5), Бафкин (5).

Украинец Алексей Лень провел за Сакраменто на площадке 17 минут 10 секунд, за которые набрал два очка, сделал три подбора, одну передачу и три блок-шота при двух фолах и одной потере.

Клипперс – Голден Стэйт 102:99 (27:22, 29:23, 19:27, 27:27)

Клипперс: Пауэлл (23), Харден (12 + 16 передач), Зубац (8 + 17 подборов), Данн (7), Д. Джонс (7) – старт; Коффи (15), Мэнн (10 + 6 передач), Батюм (9), Портер (8), Бамба (3).

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 подборов + 6 передач), Уиггинс (22), Др. Грин (9 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Джексон-Дэвис (8), Уотерс (6) – старт; Куминга (12), Хилд (8), Муди (5), Андерсон (2), Подземски (1), Пэйтон II (0).

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