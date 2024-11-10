НБА: Юта без Михайлюка одолела Сан-Антонио, Кливленд одержал 11-ю подряд победу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 10 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 9 ноября

Сан-Антонио – Юта 110:111 (22:25, 23:28, 37:29, 28:29)

Сан-Антонио: Вембаньяма (24 + 16 подборов + 7 блок-шотов + 6 потерь), Касл (23), Барнс (10), Шэмпени (5), Пол (3 + 9 передач) – старт; Васселл (21), К. Джонсон (14), Уэсли (5), Коллинз (5), Мамукелашвили (0).

Юта: Секстон (23), Маркканен (20), Коллиер (7), Кесслер (7), Уильямс (0) – старт; Кларксон (16), Коллинз (15 + 10 подборов + 5 потерь), Джузэнг (10), Филиповски (8 + 6 передач), Миллс (5).

Атланта – Чикаго 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)

Атланта: Джонсон (20), Капела (20 + 9 подборов), Рисаше (17), Дэниэлс (16 + 8 подборов + 6 перехватов), Янг (14 + 16 передач + 6 потерь) – старт; Мэтьюз (8), Оконгву (8 + 7 подборов), Нэнс (6), Уоллес (4), Родди (0).

Чикаго: Уайт (18), Вучевич (18 + 12 подборов), Лавин (18 + 7 передач), Гидди (13 + 7 передач), Уильямс (10 + 7 подборов) – старт; Досунму (19), Смит (10), Филлипс (10), Терри (9), Картер (0), Бузелис (0).

Кливленд – Бруклин 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)

Кливленд: Э. Мобли (23 + 16 подборов), Митчелл (22), Гарлэнд (20 + 6 передач), Аллен (4), Окоро (3) – старт; Леверт (12 + 6 передач), Ньянг (8), Меррилл (6), Джером (4), Уэйд (3).

Бруклин: К. Джонсон (23), Шредер (22), Томас (22 + 6 передач + 6 потерь), Финни-Смит (10), Клэкстон (10 + 10 подборов) – старт; Джонсон (6), Милтон (3), Уилсон (2), Клауни (2), З. Уильямс (0).

Клипперс – Торонто 105:103 (28:22, 24:25, 29:23, 24:33)

Клипперс: Харден (24 + 12 подборов + 7 передач), Пауэлл (24), Зубац (14 + 12 подборов), Мэнн (4), Д. Джонс (4) – старт; Портер (15), Данн (7), Батюм (7), Коффи (6), Джонс (0).

Торонто: Куикли (21), Агбаджи (21 + 7 подборов), Дик (15), Барретт (13), Пелтль (5 + 12 подборов) – старт; Буше (14), Митчелл (7), Фернанду (4), Бэттл (3), Шэд (0), Мобо (0).

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