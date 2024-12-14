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Баскетбол

Эмбиид получил очередную травму, теперь перелом пазухи носа

Центровый может еще раз оказаться в лазарете.
Сегодня, 09:53
Getty Images
Getty Images

Лидер Филадельфии Сиксерс Джоэль Эмбид получил травму носа в матче против Индианы.По сообщению инсайдера Шемса Чарании, у уроженца Камеруна перелом пазух носа.

Эмбиид успел сыграть в сегодняшнем матче чуть больше 17 минут и за это время набрать 12 очков, собрать 4 подбора и отдать 5 ассистам.

В общем, центровой из-за травм и дисквалификации смог сыграть только в шести матчах этого сезона.Интересно, что Филадельфия выиграла только один из них.

На ISPORT можно узнать результаты и просмотреть обзоры всех матчей НБА, состоявшихся минувшей ночью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоэл Эмбиид

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