НБА: Вэмбаньяма победил Портленд, Лейкерс без ЛеБрона проиграли

В Национальной баскетбольной ассоциации сыграли еще восемь поединков в рамках регулярного чемпионата. Наиболее интригующим поединком было противостояние Портленда и Сан-Антонио, в котором победитель определился всего за несколько секунд до конца, а героем стал Виктор Вембаняма.

Стоит отметить и очередную победу Кливленда, Мемфиса и Денвера не испытывали проблем со своими соперниками, а Миннесота легко обыграла Лейкерс без ЛеБрона.

Кливленд – Вашингтон – 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)

Кливленд: Гарленд (24+8 передач), Аллен (21+11 подборов), Митчелл (20+6 передач), Окоро (13), Вейд (2+7 подборов) - старт; Леверт (14+6 передач), Ньянг (10), Мэррилл (9), Джером (2), Томпсон (0).

Вашингтон: Кулибали (27), Пул (17+6 передач + 7 потерь), Шемпени (16+8 подборов), Сарр (14+7 подборов), Кэррингтон (2+7 подборов) – старт; Дэвис (8), Валанчюнас (8), Батлер (7), Бегли (6), Гилл (0).

Филадельфия – Индиана – 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)

Филадельфия: Макси (22 + 6 потерь), Джордж (15), Убре (12 + 13 подборов), Эмбиид (12), Ябуселе (4) – старт; Каунсил (14+9 подборов), Мартин (13), Драммонд (7+8 подборов), Маккейн (5), Джексон (3).

Индиана: Халибертон (32+11 передач), Сиакам (23+8 подборов), Матурин (13+7 подборов), Тернер (7), Нембхард (5+7 передач) – старт; Топпин (20+8 подборов), Макконнелл (11), Уокер (3), Ферфи (3), Джексон (2), Фримен (2).

Мемфис – Бруклин – 135:119 (39:36, 30:20, 38:39, 28:24)

Мемфис: Морант (28+7 подборов + 10 передач), Бэйн (21+8 передач), Джарен Джексон (20+7 подборов + 5 перехватов), Кларк (14+8 подборов), Уэллс (12) – старт; Альдама (20), Пиппен (7), Хафф (6), Смарт (5), Ларевия (2), Кончар (0), Каслтон (0), Кавамура (0).

Бруклин: Финни-Смит (19), Шредер (15+8 передач + 6 потерь), Джонсон (12), К.А. Джонсон (12+7 подборов), Клекстон (8+7 ​​подборов) – старт; Уилсон (15), Шарп (12), Клауни (12), Милтон (12), Симмонс (2+8 передач).

Миннесота – Лейкерс – 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)

Миннесота: Эдвардс (23+5 потерь), Рэндл (21), Макдениэлс (18+9 подборов + 5 перехватов), Гобер (12+13 подборов), Конли (2+7 передач) – старт; Род (10), Диллингем (6), Дивинченцо (3), Александер-Уокер (2).

Лейкерс: Дэвис (23 + 11 подборов), Ривз (18), Кристи (15), Хачимура (9 + 7 подборов), Винсент (6) – старт; Кнехт (6+9 подборов), Рассел (5), Реддиш (5), Колоко (0).

Чикаго – Шарлотт – 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)

Чикаго: Досунму (19), Уайт (18), Гидди (17 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Лавин (13 + 5 потерь), Смит (11 + 10 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Болл (10+7 подборов), Филлипс (8), Бузелис (5), Уильямс (4), Саного (2), Хортон-Такер (2).

Шарлотт: Миллер (21 + 7 потерь), Уильямс (15 + 9 подборов), Бриджес (14 + 9 подборов), Грин (9), Мицич (7) – старт; Вонг (9), Салон (8), Коди Мартин (5), Диабати (5), Ричардс (2), Симпсон (0), Сет Карри (0), Гибсон (0).

Денвер – Клипперс – 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)

Денвер: Дж. Мюррей (20+6 потерь), Портер (17), Йокич (16+7 подборов + 5 потерь), Гордон (14), Ко. Браун (8) – старт; Уотсон (14), Стротер (12), Вестбрук (5), Тайсон (5), Джордан (4+9 подборов), Пикетт (3), Ннаджи (2).

Клипперс: Пауэлл (16), Харден (15 + 6 передач + 9 потерь), Зубац (13 + 13 подборов), Данн (7), Батюм (6) – старт; Портер (16), Хайленд (13), Коффи (8), Джонс (2), Бамба (2), Миллер (0).

Юта – Финикс – 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)

Юта: Коллинз (22+6 передач), Маркканен (19), Джордж (18+9 передач), Кесслер (17), Секстон (6) – старт; Кларксон (23), Сенсабо (9), Филипповски (7), Джузенг (3), Коллиер (2).

Финикс: Букер (34+8 передач), Дюрент (30+8 передач), Джонс (19+11 передач), О'Нил (17), Нуркич (12+7 подборов) - старт; Данн (13), Аллен (8), Моррис (1), Окоги (0), Пламли (0+9 подборов), Игодаро (0).

Святослав Михайлюк не был в заявке команды на этот матч.

Портленд – Сан-Антонио – 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

Портленд: Грант (32), Саймонс (30+7 передач), Шарп (11), Камара (8+4 блок-шота), Уокер (5) – старт; Авдия (19), Клинган (6+7 подборов), Хендерсон (4), Бентон (1).

Сан-Антонио: Вембаньяма (28 + 7 подборов + 7 передач), Шэмпени (19), Сохан (15), Барнс (10), Пол (5) – старт; Васселл (23), Уэсли (8+8 передач), Бесси (8), Бренем (2), Мамукелашвили (0).

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