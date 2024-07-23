Майами Хит - чемпионы Летней лиги НБА-2024

Команда из Флориды впервые в своей истории стала победителем межсезонного турнира.

В ночь на вторник, 23 июля, в Лас-Вегасе состоялся финальный матч Летней лиги НБА, в котором сошлись Майами и Мемфис.

Первые три четверти остались за Гриззлис. Однако все их 7-очковое преимущество было нивелировано игроками Хит в заключительной четверти.

В итоге матч перешел в овертайм, который по правилам турнира проводился до набора определенного количества очков, а не на время.

Организаторы установили показатель очков на отметке 120, которую раньше соперника набрал Майами, вырвав победу и впервые в истории франшизы став чемпионом Летней лиги НБА-2024.

The Miami Heat are #NBA2KSummerLeague Champions!



Undefeated in Vegas 🏆 pic.twitter.com/0kOjdIYMrq — NBA (@NBA) July 23, 2024

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Самым ценным игроком финала был признан Джош Кристофер, набравший 24 очка, реализовав 6 из 10 бросков с дальней дистанции.

Майами - Мемфис 120:118 ОТ (24:25, 30:32, 33:37, 26:19, 7:5)

Как сообщает ESPN, это была самая результативная игра в истории финала Летней лиги и вторая игра, которая перешла в овертайм.

В 2017 году победа Лейкерс над Портлендом (110:98) стала самым результативным финалом, а годом ранее матч Чикаго и Миннесоты (84:82) стал первым финалом, который завершился в овертайме.

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