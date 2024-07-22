Сборная Украины проиграла в финале молодежного Евробаскета
Команда все равно заработала повышение.
В воскресенье, 21 июля, состоялся финал Евробаскета в дивизионе B, где встречались сборные Украины и Румынии U-20.
К сожалению, в финале наша команда ничего не смогла поделать со своими румынскими свертсниками.
Первую четверть проиграли всего на шесть очков, во второй разница увеличилась уже до 13-ти, а дальше еще хуже. Румыния ни расслаблялась ни на секунду и постоянно давила.
Итоговый счет встречи - 80:58, но тем не менее обе команды заработали повышение до дивизиона А.
Евробаскет U-20, дивизион В. Финал
Румыния U-20 - Украина U-20 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!