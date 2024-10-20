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Баскетбол

Сын Шакила О'Нила подписал контракт с командой Леня

Сакраменто отправил Шарифа в свой фарм-клуб в G-Лиге.
Сегодня, 19:01
Шариф и Шакил О'Нил / Getty Images
Шариф и Шакил О'Нил / Getty Images

Сакраменто Кингз подписали контракт с Шарифом О'Нилом, сыном легенды НБА Шакила О'Нила, сообщает BasketNews со ссылкой на журналист CBS Джейка Гейдона.

По информации источника, команда Алексея Леня сразу же отчислила 24-летнего бигмена и отправила его в лигу развития в свой фарм-клуб Стоктон Кингз, за который тот будет выступать в сезоне-2024/25.

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Шариф О'Нил уже выступал в G-Лиге в составе команды G Leage Ignite в сезоне-2022/23, но этот опыт был омрачен проблемами с сердцем.

Он перенес операцию на открытом сердце, чтобы устранить порок. По этой причине он пропустил весь сезон.

Несмотря на неудачу, О'Нил продолжил карьеру в UCLA (Калифорнийский университет Лос-Анджелеса) и LSU (Университет штата Луизиана), где в среднем набирал 2,6 очка и 3,0 подбора в 36 матчах.

В составе G League Ignite Шариф набирал в среднем 5,6 очка и 3,2 подбора за матч при 53,2% реализации бросков с игры.

Ранее отец Шарифа Шакил О'Нил сделал свой выбор в споре о величайшем баскетболисте всех времен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Шакил О`Нил Алексей Лень

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