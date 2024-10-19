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Баскетбол

Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА

Никто не знает, когда Кавай Леонард сможет вернуться на площадку.
Сегодня, 17:31
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард будет вынужден пропустить старт сезона НБА, сообщает The Athletic.

По информации источника, 33-летний игрок не сможет помочь своей команде из-за воспаления правого колена, с которым он борется с конца прошлого сезона.

Лос-Анджелес объявил, что у баскетболиста не было рецидива во время восстановления, но он до сих пор не получил разрешение от клубных врачей вернуться к тренировкам.

При это остается неизвестной потенциальная дата возвращения Леонарда. Ранее "парусники" сообщили, что двукратный чемпион НБА пропустит предсезонную подготовку.

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Напомним, что в мае Леонарду сделали операцию на воспаленном колене. К концу июня ему разрешили тренироваться со сборной США перед Олимпиадой-2024, на которую он все же не поехал.

В стартовом матче регулярного сезона НБА Клипперс примут Финикс на своей новой арене Интуит Доум.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард

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