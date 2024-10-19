Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА

Никто не знает, когда Кавай Леонард сможет вернуться на площадку.

Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард будет вынужден пропустить старт сезона НБА, сообщает The Athletic.

По информации источника, 33-летний игрок не сможет помочь своей команде из-за воспаления правого колена, с которым он борется с конца прошлого сезона.

Лос-Анджелес объявил, что у баскетболиста не было рецидива во время восстановления, но он до сих пор не получил разрешение от клубных врачей вернуться к тренировкам.

При это остается неизвестной потенциальная дата возвращения Леонарда. Ранее "парусники" сообщили, что двукратный чемпион НБА пропустит предсезонную подготовку.

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Напомним, что в мае Леонарду сделали операцию на воспаленном колене. К концу июня ему разрешили тренироваться со сборной США перед Олимпиадой-2024, на которую он все же не поехал.

В стартовом матче регулярного сезона НБА Клипперс примут Финикс на своей новой арене Интуит Доум.

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