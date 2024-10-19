Лидер Клипперс не поможет команде на старте сезона НБА
Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард будет вынужден пропустить старт сезона НБА, сообщает The Athletic.
По информации источника, 33-летний игрок не сможет помочь своей команде из-за воспаления правого колена, с которым он борется с конца прошлого сезона.
Лос-Анджелес объявил, что у баскетболиста не было рецидива во время восстановления, но он до сих пор не получил разрешение от клубных врачей вернуться к тренировкам.
При это остается неизвестной потенциальная дата возвращения Леонарда. Ранее "парусники" сообщили, что двукратный чемпион НБА пропустит предсезонную подготовку.
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Напомним, что в мае Леонарду сделали операцию на воспаленном колене. К концу июня ему разрешили тренироваться со сборной США перед Олимпиадой-2024, на которую он все же не поехал.
В стартовом матче регулярного сезона НБА Клипперс примут Финикс на своей новой арене Интуит Доум.
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