Днепр одержал первую победу в Кубке ФИБА, обыграв Спортинг
Украинский клуб взял уверенный реванш.
В пятницу, 18 октября, Днепр встречался со Спортингом в рамках третьего тура Кубка ФИБА.
В отличие от первого матча против португальского клуба, Днепр сразу захватил преимущество и уверенно вел в счете по ходу матча.
Итоговый счет встречи 70:78 в пользу украинского клуба.
Самым результативным игроком стал баскетболист Днепра Станислав Тимофеенко, набравший 22 очка, шесть подборов, три передпчи и два перехвата.
Спортинг - Днепр 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)
Ранее также сообщалось, что экс-игрок Киев-Баскета теперь будет выступать в Высшей лиге.
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