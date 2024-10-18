Днепр одержал первую победу в Кубке ФИБА, обыграв Спортинг

В пятницу, 18 октября, Днепр встречался со Спортингом в рамках третьего тура Кубка ФИБА.

В отличие от первого матча против португальского клуба, Днепр сразу захватил преимущество и уверенно вел в счете по ходу матча.

Итоговый счет встречи 70:78 в пользу украинского клуба.

Самым результативным игроком стал баскетболист Днепра Станислав Тимофеенко, набравший 22 очка, шесть подборов, три передпчи и два перехвата.

Спортинг - Днепр 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Киев-Баскета теперь будет выступать в Высшей лиге.

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