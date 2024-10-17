Баскетболист, пытавшийся незаконно покинуть Украину, нашел себе клуб

Бывший баскетболист Киев-Баскета и лучший защитник Суперлиги сезона-2023/24 Вадим Заплотинский нашел себе новый клуб.

Напомним, в мае 2024 года Заплотинского задержали при попытке незаконно пересечь границу Украины. Тренер Киев-Баскета заявил, что неоднократно пытался связаться с игроком после инцидента.

Спустя полгода неожиданно оказалось, что Заплотинский будет выступать за Харьковских Соколов. Об этом сообщил президент клуба Сергей Чебишев.

"Комплектация команды уже завершена. Конечно есть изменения. Во-первых команда помолодела. Также нам удалось вернуть домой наших харьковчан. Это Никита Бондаренко, Евгений Бречко и Вячеслав Киктев. С нами наш капитан - Владислав Чевердин, а также Дмитрий Мартынов и Владислав Фисун.

Кроме того усилились и новыми игроками. Это Иван Филоненко, Родион Кузмин, Илья Шавгаров и Вадим Заплотинский, который сейчас проходит военную службу в нашем родном Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба", - приводит слова президента пресс-служба клуба.

Ранее также Днепр потерпел второе поражение в Кубке ФИБА.

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