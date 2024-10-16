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Днепр потерпел второе поражение в группе Кубка Европы ФИБА

Украинская команда уступила португальскому Спортингу.
Вчера, 23:58
Днепр проиграл Спортингу / ФБУ
Днепр проиграл Спортингу / ФБУ

В среду, 16 октября, Днепр провел свой второй матч на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

В этом поединке, который был номинально домашним для украинской команды, но проходил на площадке соперника, чемпион Украины встречался с португальским Спортингом и потерпел поражение со счетом 57:68.

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Самым результативным игроком Днепра стал Владимир Конев, набравший 11 очков, к которым добавил семь передач и пять подборов.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 2-й тур

Днепр (Украина) - Спортинг (Португалия) 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)

Днепр: Конев 11 + 7 передач + 5 подборов, Тимофеенко 10, Сипало 8 + 5 подборов, Закурдаев 6 + 5 подборов, Мишула 3 - 5 потерь - старт; Сорочан 7, Колдомасов 6+4 передачи, Дубоненко 4, Тарасенко 2, Горобченко 0

Следующий матч Днепр проведет уже в пятницу, 18 октября, снова со Спортингом в том же Лиссабоне.

Напомним, что это поражение стало вторым в группе для Днепра. В первом туре украинская команда разгромно проиграла польскому Анвилу.

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