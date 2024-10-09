Днепр разгромно уступил в первом матче Кубка Европы
Украинский клуб неудачно стартовал в еврокубковом турнире.
В рамках первого раунда группового этапа Кубка Европы ФИБА Днепр встречался с Анвилом.
Украинская команда разгромно проиграла – 71:114.
Первая четверть для Днепра завершилась с отставанием в 12 очков, а перед перерывом польский клуб ушел с преимуществом в +22.
Анвил – Днепр – 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)
Следующий матч Кубка Европы Днепр проведет 16 октября против лиссабонского Спортинга.
Ранее сообщалось, что украинец - автор лучшего момента недели в Еврокубке.
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