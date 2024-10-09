Днепр разгромно уступил в первом матче Кубка Европы

В рамках первого раунда группового этапа Кубка Европы ФИБА Днепр встречался с Анвилом.

Украинская команда разгромно проиграла – 71:114.

Первая четверть для Днепра завершилась с отставанием в 12 очков, а перед перерывом польский клуб ушел с преимуществом в +22.

Анвил – Днепр – 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Следующий матч Кубка Европы Днепр проведет 16 октября против лиссабонского Спортинга.

Ранее сообщалось, что украинец - автор лучшего момента недели в Еврокубке.

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