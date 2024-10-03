Украинец - автор лучшего момента недели в Еврокубке
Центровый вколотил мощный данк.
Баскетболист сборной Украины и испанского Ховентута Артем Пустовой стал автором лучшего момента первой недели Еврокубка.
Центровый получил мяч в "посте", обыграл своего оппонента и вколотил мяч в кольцо.
Ховентуд встречался с Ульмом, в этом поединке пустой смог набрать 12 очков (4 из 6 из игры), 5 подборов и 1 ассист, но его команда проиграла со счетом 83:87.
Отметим, что Артем недавно уже попадал в подобный ТОП лучших моментов.
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