Данк Пустового и момент при участии Ковляра – в топ-10 самых красивых моментов Еврокубка

В ТОП-10 лучших моментов первого тура Еврокубка попали два момента с участием украинских баскетболистов.

Так, центровой Ховентуда Артем Пустовой в матче против Хапоэля в одном из моментов поначалу хорошо отыграл в обороне, а через несколько секунд вколотил данк прямо в лицо оппоненту. Этот эпизод занял шестое место в ТОПе.

А вот игрок Литкабелиса Александр Ковляр стал участником момента, занявшего второе место, хотя сам защитник всего лишь отдал мяч Мартину Варнасу, который затем прошел под кольцо и вколотил данк с разворота.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, состоится матч Кубка Европы ФИБА при участии Днепра. На ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка.

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