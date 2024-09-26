Днепр – Констанца: онлайн-трансляция Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб Днепр проведет второй поединок квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской Констанцы.

Напомним, что в первом матче украинский коллектив был сильнее, обыграв оппонента с разницей всего в два балла – 71:69.

Начало второго матча назначено на 20:30, 26 сентября. Ответный матч также пройдет в Румынии из-за невозможности Днепра выступать в родной стране по причине вторжения террористов.

Онлайн-трансляция матча Днепр - Констанца:

Заметим, что победитель этой пары выйдет в групповой этап Кубка Европы ФИБА. Там эту команду уже ждут французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

На ISPORT доступен расписание матчей чемпионата Украины по баскетболу, который скоро начнется в Киеве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!