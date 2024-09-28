Днепр прошел в основной раунд Кубка Европы

Чемпион украинский Суперлиги Днепр все-таки примет участие в основном этапе Кубка Европы ФИБА.

Напомним, накануне украинский клуб уступил Констанце в двухматчевом противостоянии и потерял возможность напрямую попасть в основной этап.

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Между тем шансы все же пройти дальше Днепр сохранил благодаря неплохой разнице очков (-11). И после завершения всех матчей украинский клуб попал в тройку лаки-лузеров.

Вместе с Шарлеруа и Превидзой украинский клуб все-таки прошел в основной этап, где попадет в группу D, G или J.

Группа D: Анвил (Польша), Сассари (Италия), Спортинг (Португалия)

Группа G: Норчепинг (Швеция), Сабах (Азербайджан), Марусси (Греция)

Группа J: Балкан (Болгария), Кутаиси (Грузия), Бильбао (Испания)

Основной этап Кубка Европы ФИБА стартует 8 октября. В следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.

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