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Днепр прошел в основной раунд Кубка Европы

Украинский клуб попал в тройку лаки-лузеров.
Сегодня, 00:37
БК Днепр / ФБУ
БК Днепр / ФБУ

Чемпион украинский Суперлиги Днепр все-таки примет участие в основном этапе Кубка Европы ФИБА.

Напомним, накануне украинский клуб уступил Констанце в двухматчевом противостоянии и потерял возможность напрямую попасть в основной этап.

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Между тем шансы все же пройти дальше Днепр сохранил благодаря неплохой разнице очков (-11). И после завершения всех матчей украинский клуб попал в тройку лаки-лузеров.

Вместе с Шарлеруа и Превидзой украинский клуб все-таки прошел в основной этап, где попадет в группу D, G или J.

Группа D: Анвил (Польша), Сассари (Италия), Спортинг (Португалия)
Группа G: Норчепинг (Швеция), Сабах (Азербайджан), Марусси (Греция)
Группа J: Балкан (Болгария), Кутаиси (Грузия), Бильбао (Испания)

Основной этап Кубка Европы ФИБА стартует 8 октября. В следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Днепр

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