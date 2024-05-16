Лучшего защитника Суперлиги поймали при попытке нелегально покинуть Украину

Защитник Киев-Баскета Вадим Заплотинский был задержан при попытке нелегально покинуть территорию Украины.

Источники в УП утверждают, что спортсмен был пойман еще 12 мая вместе с другим игроком Киев-Баскета, чье имя не раскрывается.

Напомним, Вадим Заплотинский был признан лучшим игроком оборонительного плана по итогам сезона-2023/24 украинской Суперлиги. Вместе с командой он завоевал бронзу чемпионата.

Также в этом сезоне Заплотинский за 32 матча в среднем собрал 10,5 подбора (лучший в лиге по этому показателю), 1.0 перехвата и 1.6 блока за матч (лучший показатель в Суперлиге).

Напомним, что по итогам сезона Суперлига раздала индивидуальные награды.

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