Суперлига раздала индивидуальные награды по итогам сезона-2023/24

В среду, 24 апреля, завершился сезон-2023/24 в украинской Суперлиги, по итогам которой чемпион стал Днепр.

Сразу по завершении финального поединка между Днепром и Ровно, были розданы индивидуальные награды за сезон.

MVP сезона

MVP сезона-2023/24 стал форвард и капитан Днепра Станислав Тимофеенко. Игрок в 36 матчах в среднем за 25 минут на площадке набирал 14.3 очка, 7.3 подбора и 2.5 передачи (РЭ 17.9), реализовав 62.6% двухочковых бросков.

По итогам сезона Тимофеенко стал самым эффективным игроком лиги по набранным очкам и подборам. Также восемь раз попадал в команду недели, дважды ставал игроком недели и дважды - игроком месяца.

Источник: fbu.ua

Наиболее прогрессирующий игрок сезона

Самым прогрессирующим игроком сезона стал атакующий защитник Ровно Алексей Соловьев. В своем дебютном сезоне в Суперлиге Алексей набирал 14.3 очка, 3.8 подбора, 2.2 передачи. РЭ 11.2, также реализовал 34.9% трехочковых.

Источник: fbu.ua

Лучший легионер сезона

Лучшим легионером сезона признали американского защитника Ровно Элайджу Джойнера. В 32 матчах сезона в составе дебютанта Суперлиги Джойнер набрал в среднем 15.4 очка, 5.0 подбора, 5.8 передачи. РЭ 17.3.

В течение сезона Джойнер один раз ставал лучшим игроком недели, а также шесть раз попадал в символическую сборную.

Источник: fbu.ua

Лучший тренер сезона

Лучшим тренером сезона был признан Владимир Коваль, под чьим руководством Днепр оформил золотой дубль, выиграв Суперлигу и Кубок Украины. В завершившемся сезоне Днепр победил в 32 матчах из 34.

Для Коваля это уже второе национальное золото. В 2017 году специалист привел в чемпионскому титулу столичный Будивельник.

Источник: fbu.ua

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