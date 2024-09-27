"Нужно смотреть на разные эпохи": Шакил О'Нил сделал выбор между Джорданом и ЛеБроном

Шакил О'Нил успел поиграть как в эпоху Майла Джордана, так и в эпоху ЛеБрона Джеймса.

Так что он смог сравнить этих двух великих игроков и выбрать из них величайшего.

"Я скажу, что это Майкл Джордан. Но нужно смотреть на разные эпохи", - приводит слова баскетболиста Sport Bild.

"Когда я был ребенком, эталоном были Доктор Джей (Джулиус Эрвинг) и Карим Абдул-Джаббар. Когда я учился в колледже, лучшими были Мэджик Джонсон и Ларри Берд. Когда я попал в НБА, там доминировал Майкл Джордан. Затем появились Коби Брайант и ЛеБрон Джеймс. Но для меня величайшим игроком всех времен является Майкл Джордан".

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При этом Шак также выбрал свою пятерку лучших игроков, в которой оказались Майкл Джордан, Коби Брайант, Джулиус Ирвинг, Карл Мэлоун и он сам.

Ранее Шакил О'Нил выразил уверенность в том, что сборная США не сможет выиграть Олимпиаду 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

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