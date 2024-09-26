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Баскетбол

Деррик Роуз завершил профессиональную каьеру

Легендарный баскетболист больше не выйдет на паркет.
Сегодня, 14:20
Деррік Роуз / Getty Images
Деррік Роуз / Getty Images

Легендарный баскетболист Деррик Роуз принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает инсайдер Шемс Чарания.

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Следует отметить, что последней командой Деррика был Мемфис, с которым он расторг соглашение в сентябре этого года.

"Следующая глава посвящена преследованию моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем ты был создан, и я хочу показать миру, кто за пределами баскетбола.

Хорошо это или плохо, но у каждого в жизни есть история "А что если бы?". Даже если бы я мог, то ничего в своей судьбе не изменил бы, потому что именно это помогло мне обрести настоящую радость", - сказал Роуз.

Интересно, что Роуз – самый молодой MVP в истории НБА. Он получил награду в 2011-м в возрасте 22 лет

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деррик Роуз

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