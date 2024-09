Деррик Роуз завершил профессиональную каьеру

Легендарный баскетболист Деррик Роуз принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Следует отметить, что последней командой Деррика был Мемфис, с которым он расторг соглашение в сентябре этого года.

"Следующая глава посвящена преследованию моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем ты был создан, и я хочу показать миру, кто за пределами баскетбола.

Хорошо это или плохо, но у каждого в жизни есть история "А что если бы?". Даже если бы я мог, то ничего в своей судьбе не изменил бы, потому что именно это помогло мне обрести настоящую радость", - сказал Роуз.

After 15 NBA seasons, Derrick Rose is retiring from basketball. Rose, the youngest MVP in NBA history, tells @TheAthletic: "The next chapter is about chasing my dreams and sharing my growth." pic.twitter.com/KYruqeKUPy