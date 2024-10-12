Чикаго Буллз проведут в январе "Ночь Деррика Роуза"

Таким образом организация, задрафтовавшая его, решила устроить праздник в честь самого молодого MVP в истории НБА.

По ходу предстоящего сезона Чикаго Буллз почтут Деррика Роуза особым праздником, сообщает официальный сайт НБА.

"Быки" проведут "Ночь Деррика Роуза" 4 января 2025 года во время матча против Нью-Йорк Никс в Юнайтед-центре. Тренер Никс Том Тибодо тренировал Роуза в Чикаго, Миннесоте и Нью-Йорке.

January 4, 2025: Derrick Rose Night



Join us to celebrate one of our own 🌹 pic.twitter.com/M5NGpFr8OX — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 11, 2024

Выбранный под общим первым пиком на драфте НБА 2008 года своим родным городом Чикаго, Роуз провел семь сезонов за Буллз и три — за Никс, не считая другие команды.

"Выбор Деррика в 2008 году стал особенным моментом не только для организации Буллз, но и для Деррика, парня из Чикаго, реализовавшего свою мечту играть за команду своего родного города", - сказал владелец организации Джерри Рейнсдорф.

"Как игрок и человек, Деррик олицетворяет мужество, стойкость и сердце этого города. Он один из самых сильных и решительных спортсменов, с которыми я когда-либо работал, он постоянно борется с невзгодами, которые могли бы сломать больше всего".

Источник: Getty Images

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"Наблюдать за тем, как он превращается из звезды Чикагской публичной лиги в самого молодого MVP в истории НБА в качестве игрока Буллз, было не чем иным, как честью".

"Каждый раз, когда Деррик выходил на площадку, казалось, что у нас есть шанс на победу, и его сезон MVP остается одним из самых ярких моментов в легендарной истории этой франшизы".

Напомним, что в конце сентября Мемфис отчислил Деррика Роуза, а на следующий день 36-летний баскетболист объявил о завершении карьеры.

По итогам регулярного сезона-2010/11 он был признан самым ценным игроком, что позволило ему в возрасте 22 лет стать самым молодым обладателем данной награды в истории лиги.

За 16 сезонов в НБА Деррик Роуз провел 723 матча, в которых набирал в среднем 17,4 очка, 3,2 подбора и 5,2 передачи при 45,6% реализации бросков с игры, 31,6% - из-за дуги, 83,1% - с линии штрафных.

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