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Баскетбол

Комиссар НБА надеется провести матчи в Китае, несмотря на пятилетний конфликт

В последнее время стороны немного улучшили свои отношения.
Сегодня, 10:05
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер считает, что лига может снова провести игры в Китае, сообщает ESPN.

В 2019 году между сторонами возник конфликт из-за протестов в Гонконге, что вызвало негативную реакцию со стороны китайских телевещателей.

"Я думаю, что в какой-то момент мы вернем НБА в Китай. Правительство Китая на какое-то время "отключило" нас от эфира. Мы приняли это. Мы отстаивали свои ценности. Любой человек в нашей лиге имеет право высказываться по политическим вопросам", - заявил Сильвер.

Пять лет назад тогдашний генеральный менеджер Хьюстон Рокетс Дэрил Мори разместил в социальных сетях сообщение в поддержку антиправительственных протестов в Гонконге.

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Это вызвало бурю споров на прибыльном для лиги китайском рынке и разногласия по поводу заявления Сильвера в 2019 году о том, что китайские чиновники требуют увольнения Мори.

Китай отказался транслировать две предсезонные игры, которые проводились в стране между Лейкерс и Бруклином. НБА подсчитала, что потеряла сотни миллионов долларов из-за разногласий.

Китайская государственная телекомпания CCTV положила конец 18-месячному "отключению" лиги в марте 2022 года. Через год появились признаки потепления отношений, когда звезда Майами Джимми Батлер совершил поездку по Китаю.

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