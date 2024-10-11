НБА. Предсезонные матчи: Лейкерс переиграли Милуоки, Юта победила без Михайлюка

В ночь на пятницу, 11 октября, состоялись четыре предсезонных матча НБА.

В составе Юты до сих пор не сыграл свой первый матч украинский баскетболист Святослав Михайлюк - он пропустил поединок против Далласа.

Кливленд – Индиана 117:129 (31:28, 39:41, 18:32, 29:28)

Кливленд: Джером (15 + 8 передач), Аллен (13), Тайсон (11), Окоро (9), Уэйд (9) – старт; Портер (14), Ньянг (12), Бернард (11), Траверс (6), Тор (5), Смит (5), Томпсон (4), Гильярд (3), Нэнс (1).

Индиана: Тернер (12), Несмит (10), Халибертон (7), Сиакам (7), Нембхард (3) – старт; Матурин (25), Уокер (12), Фримен (9 + 9 подборов), Уайзмен (8 + 10 подборов), Макконнелл (8), Ньютон (8), Топпин (6), Браун (4), Шеппард (3), Суайдер (3), Джексон (2), Джексон (2).

Даллас – Юта 102:107 (18:24, 29:36, 33:32, 22:15)

Даллас: Ирвинг (12), Динуидди (10), Проспер (10 + 10 подборов), Томпсон (10), Лайвли (4) – старт; Гэффорд (15 + 7 подборов), Харди (12), Шарп (6 + 4 блок-шота), Гортман (6), Маршалл (6), Граймс (5), Пауэлл (4), Лоусон (2), М-ф Моррис (0), Миллер (0).

Юта: Маркканен (26 + 7 подборов), Джордж (14), Секстон (12), Кесслер (9 + 15 подборов), Хендрикс (2) – старт; Коллинз (14 + 7 подборов), Кларксон (13), Сенсабо (10), Уильямс (4), Коллиер (3 + 7 передач), Филиповски (0).

Мемфис – Шарлотт 94:119 (32:35, 17:27, 22:20, 23:37)

Мемфис: Бэйн (17), Альдама (10), Иди (10), Кончар (8), Смарт (4) – старт; Хафф (15), Уэллс (12), Пиппен (9), Кеннард (5), Ларэвиа (3), Бейкот (1), Перейра (0), Они (0), Кавамура (0).

Шарлотт: Миллер (22), Бриджес (11), Сет Карри (8), Мицич (4), Ричардс (4 + 11 подборов) – старт; Мэнн (19), Салон (13), Диабате (10), Симпсон (8), Браун (8), Джонсон (7), Гибсон (2), Джайлз (2), Г. Уильямс (1).

Милуоки – Лейкерс 102:107 (23:26, 35:26, 24:22, 20:33)

Милуоки: Я. Адетокумбо (20 + 7 подборов), Лиллард (8), Трент (3), Принс (2), Б. Лопес (0) – старт; Портис (23), Джонсон (13), Роббинс (5), Пасечник (4), Ливингстон (4), Боучэмп (4), Коннотон (4), Смит (4 + 9 подборов), Роллинз (3), Грин (3), Джексон (2), Умуде (0).

Лейкерс: Хатимура (14), Дэвис (11 + 8 подборов), Джеймс (11), Кристи (8), Расселл (6) – старт; Кнехт (13 + 8 подборов), Оливари (11), Льюис (9), Винсент (8), Хэйс (6), Траоре (4), Каслтон (4), Худ-Шифино (2), Джеймс-младший (0), Гудвин (0), Реддиш (0).

Оклахома – Нью-Зиланд – 117:89 (34:36, 26:24, 24:16, 33:13)

Оклахома: Флэглер (25), Джонс (23 + 13 подборов + 5 передач), Дженг (20 + 10 подборов + 9 передач).

Нью-Зиланд: Муни (19 + 7 подборов).

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