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Баскетбол

Чикаго выведут номер своей легенды

Деррик Роуз удостоился особого отношения.
Сегодня, 19:56
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

Чикаго Буллз решили вывести из обращения первый номер, под которым за франшизу выступал Деррик Роуз. Об этом сообщил Шемс Чарания.

Начиная со следующего сезона, ни один баскетболист «быков» не будет играть под первым номером. Таким образом Чикаго отдаст Роузу дань уважения.

В составе Буллз Роуз начинал карьеру и стал самым молодым MVP в истории лиги.

За 15 лет в НБА Деррик провел 723 матча, набирая по 15,3 очка в среднем.

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