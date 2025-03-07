НБА: Чикаго с трудом победил Орландо, Бостон уверенно разобрался с Филадельфией
В рамках игрового дня НБА состоялось 6 матчей.
Стоит особо отметить матчи между Чикаго и Орландо и Бруклином и Голден-Стейт, где борьба шла до последних секунд.
Орландо - Чикаго 123:125 (35:33, 31:36, 25:27, 22:29)
Орландо: Энтони (20), Банкеро (20 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (19), Ф. Вагнер (18 + 6 передач), Картер (17) - старт; Битадзе (8), Блэк (8), да Силва (6), Говард (4), Хьюстан (3), Джозеф (0).
Чикаго: Уайт (44), Джонс (20), Гидди (19 + 13 подборов + 9 передач), Бузелис (11), Коллинз (3) - старт; Хертер (13), Терри (5), Филипс (4), Смит (3 + 9 подборов), Хортон-Такер (3).
Атланта - Индиана 124:118 (21:31, 35:31, 30:31, 38:24)
Атланта: Янг (22 + 16 передач), Оконгву (20 + 13 подборов), Дэниелс (17), Рисаше (11), Гуйе (4) - старт; Ньянг (24), Мэнн (12), Леверт (8), Капелла (6).
Индиана: Сиакам (35 + 9 подборов), Несмит (21), Тернер (17 + 9 подборов), Нембхард (15 + 10 передач), Уокер (8 + 7 подборов) - старт; Макконнелл (9 + 6 передач), Шеппард (8), Топпин (3), Брайант (2).
Бостон - Филадельфия 123:105 (35:24, 29:22, 33:33, 26:26)
Бостон: Тейтум (35 + 7 подборов), Уайт (12 + 6 передач), Корнет (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Кета (8 + 9 подборов), Питерсон (0) - старт; Притчард (19 + 6 передач), Шайерман (15), Крейг (12), Уолш (5), Тиллман (5), Дэвисон (3), Норрис (0).
Филадельфия: Убре (27 + 6 передач), Эдвардс (14), Драммонд (9 + 10 подборов), Граймс (6 + 8 подборов), Ябуселе (4) - старт; Уокер (17), Даутин (10), Бона (6), Батлер (5), Каунсил (4), Риз (3).
Бруклин - Голден Стэйт 119:121 (35:15, 29:40, 29:31, 30:35)
Бруклин: К. Джонсон (26), Томас (23 + 7 передач), Джонсон (12), Клэкстон (8 + 9 подборов + 10 передач), Расселл (7) - старт; Мартин (17), З. Уильямс (10), Уилсон (9), Уотфорд (5), Шарп (2).
Голден Стэйт: Карри (40 + 5 потерь), Батлер (25 + 6 передач), Муди (10), Др. Грин (7 + 7 подборов + 10 передач), Подземски (0) - старт; Пейтон II (16 + 9 подборов), Пост (10 + 7 подборов), Сантос (6), Луни (5), Спенсер (2), Хилд (0).
Нью-Орлеан - Хьюстон 97:109 (34:31, 25:25, 15:33, 23:20)
Нью-Орлеан: Мерфи (26), Уильямсон (20 + 10 подборов), Макколлум (13), Мисси (10), Олиник (8) - старт; Говкинс (7), Альварадо (7), Маткович (6), Б. Браун (0).
Хьюстон: Шенгюн (22 + 8 передач), Томпсон (21 + 11 подборов), Исон (20 + 5 перехватов + 5 потерь), Брукс (14), Грин (9 + 8 передач) - старт; Смит (16), Адамс (3 + 8 подборов + 6 передач), Грин (2), Шеппард (2).
Лейкерс - Нью-Йорк 113:109 ОТ (31:27, 20:33, 25:24, 23:15, 14:10)
Лейкерс: Дончич (32 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Джеймс (31 + 12 подборов + 8 передач), Ривз (8), Гейз (8), Финни-Смит (2) - старт; Винсент (12), Кнехт (11), Джемисон (7), Вандербилт (2) - старт; Винсент (12), Кнехт (11), Джемисон (7), Вандербилт (2).
Нью-Йорк: Брансон (39 + 10 передач), Ануноби (20), Харт (18 + 10 подборов), Таунс (12 + 14 подборов), Бриджес (6) - старт; Робинсон (6), Шемет (5), Пейн (3), Макбрайд (0).
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