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"Кумир кумиров": европейский гранд поздравил самого молодого MVP в истории НБА с завершением карьеры

Деррика Роуза уважают не только в баскетболе, но и в других видах спорта.
Сегодня, 08:58
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

В четверг, 26 сентября, игрок НБА Деррик Роуз принял решение завершить карьеру баскетболиста.

Игрок ушел из спорта на следующий день после того, как Мемфис объявил об отчислении 35-летнего разыгрывающего из ростера.

Помимо его бывших клубов и других представителей НБА, поздравить с новым этапом жизни Роуза захотел один футбольный клуб.

Это Атлетико опубликовал пост в Instagram, прикрепив несколько фотографий Деррика с Антуаном Гризманном. Там также нашлось место Stories самого француза, которую тот опубликовал на своей странице.

"Кумир кумиров, спасибо за воспоминания и удачи, Ди-Роуз", - подписали пост "матрасники".

Источник: Атлетико Мадрид

Источник: Атлетико Мадрид

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Деррик Роуз оказался в НБА в 2008 году, когда на драфте он был выбран командой Чикаго Буллз под общим первым пиком.

По итогам регулярного сезона-2010/11 он был признан самым ценным игроком, что позволило ему в возрасте 22 лет стать самым молодым обладателем данной награды в истории лиги. 

За 16 сезонов в НБА Деррик Роуз провел 723 матча, в которых набирал в среднем 17,4 очка, 3,2 подбора и 5,2 передачи при 45,6% реализации бросков с игры, 31,6% - из-за дуги, 83,1% - с линии штрафных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Деррик Роуз Антуан Гризманн

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