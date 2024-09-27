Облак вышел на пятое место в истории Ла Лиги по количеству "сухих" матчей

Еще по ходу нынешнего сезона словенский голкипер может улучшить свои позиции в этом рейтинге.

Атлетико добыл непростую выездную победу над Сельтой (1:0) в рамках седьмого тура Ла Лиги.

Для "матрасников" это уже пятый матч в чемпионате этого сезона, когда они ушли с поля, не пропустив гол. Это позволило вратарю клуба Яну Облаку отметиться знаковым достижением.

Облак вышел на пятое место по общему количеству "сухих" игр в рамках чемпионата Испании. На счету 31-летнего словенца 164 матча без пропущенных голов.

По этом показателю он сравнялся с Сантьяго Каньисаресом. До четвертого места, на котором расположился Виктор Вальдес, осталось 9 "сухарей", а до третьего (Икер Касильяс) - 13.

Отметим, что рекорд по количеству "сухих" матчей принадлежит Андони Субисаррете (233).

Ранее форвард Атлетико Антуан Гризманн рассказал, что для него значит звание лучшего бомбардира в истории мадридского клуба.

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