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Гризманн: Стать лучшим бомбардиром в истории Атлетико - мечта

Француз надеется забить как можно больше и чтобы потом его рекорд сумел побить один из воспитанников клуба.
Сегодня, 21:33
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

По ходу прошлого сезона Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико, побив многолетний рекорд Луиса Арагонеса, на счету которого 173 гола в красно-белой футболке.

Сейчас 33-летний француз может похвастаться тем, что забил в составе "матрасников" уже 184 раза.

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Он надеется заметно увеличить этот показатель, который однажды должен превзойти один из воспитанников клуба.

"Стать лучшим бомбардиром в истории Атлетико - это мечта. Это что-то незабываемое и я хотел этого несмотря ни на что".

"Я надеюсь, что смогу установить планку как можно выше, и я надеюсь, что кто-то из академии сможет превзойти ее", - приводит слова Гризманна Atletico Universe.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн сыграл в семи матчах Атлетико во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

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