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Мбаппе рискует пропустить матч Реала против Атлетико в Ла Лиге

У француза небольшое повреждение.
Сегодня, 10:23
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал одержал тяжелую победу над Алавесом в шестом туре испанской Ла Лиги, но лидер "сливочных" Килиан Мбаппе получил повреждение. Пишет Relevo.

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По данным источника, француз страдает от дискомфорта в левом бедре и в ближайшие часы пройдет обследование.

Сообщается, что точную степень травмы невозможно определить до проведения тестов, сообщается, что у Киллиана повреждено подколенное сухожилие.

Следовательно, француз рискует не сыграть в мадридском дерби против Атлетико. Матч пройдет в воскресенье, 29 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе ФК Реал

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