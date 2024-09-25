Мбаппе рискует пропустить матч Реала против Атлетико в Ла Лиге

Мадридский Реал одержал тяжелую победу над Алавесом в шестом туре испанской Ла Лиги, но лидер "сливочных" Килиан Мбаппе получил повреждение. Пишет Relevo.

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По данным источника, француз страдает от дискомфорта в левом бедре и в ближайшие часы пройдет обследование.

Сообщается, что точную степень травмы невозможно определить до проведения тестов, сообщается, что у Киллиана повреждено подколенное сухожилие.

Следовательно, француз рискует не сыграть в мадридском дерби против Атлетико. Матч пройдет в воскресенье, 29 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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