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Реал не без проблем, но обыграл Алавес

Баски почти сумели отыграть три мяча.
Вчера, 23:59
Реал - Алавес / Getty Images
Реал - Алавес / Getty Images

Во вторник, 24 сентября, Реал принимал дома Алавес в рамках 7-го тура Ла Лиги.

И сразу же в первой атаке Винисиус прорвался по левому краю, откатил Васкесу и тот открыл счет. Алавес сразу попытался отыграться, но даже до удара дело не дошло.

На 22-й минуте отличился Мбаппе, но гол француза отменили из-за офсайда. Однако это не помешало французу, и после серии атак Килиан свой гол все же оформил.

Со стартом второго тайма Реал повторил схему, только уже через правый край Родриго. В итоге бразилец сам и забил третий мяч. Однако гости не сдавались и находили моменты для острых контратак.

По итогу одна из них закончилась штангой, а вторая уже голом. А затем сразу же Алавес забил снова, однако на третий гол не хватило сил и времени.

Статистика Реал - Алавес 7 тура Ла Лиги

Реал - Алавес 3:2
Голы: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 - Бенавидес, 85, Гарсия, 86

Удары: 10 - 11
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 66% - 34%
Фолы: 6 - 9
Угловые: 4 - 4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Реал Мадрид

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