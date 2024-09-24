Реал не без проблем, но обыграл Алавес

Во вторник, 24 сентября, Реал принимал дома Алавес в рамках 7-го тура Ла Лиги.

И сразу же в первой атаке Винисиус прорвался по левому краю, откатил Васкесу и тот открыл счет. Алавес сразу попытался отыграться, но даже до удара дело не дошло.

На 22-й минуте отличился Мбаппе, но гол француза отменили из-за офсайда. Однако это не помешало французу, и после серии атак Килиан свой гол все же оформил.

Со стартом второго тайма Реал повторил схему, только уже через правый край Родриго. В итоге бразилец сам и забил третий мяч. Однако гости не сдавались и находили моменты для острых контратак.

По итогу одна из них закончилась штангой, а вторая уже голом. А затем сразу же Алавес забил снова, однако на третий гол не хватило сил и времени.

Статистика Реал - Алавес 7 тура Ла Лиги

Реал - Алавес 3:2

Голы: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 - Бенавидес, 85, Гарсия, 86

Удары: 10 - 11

Удары в створ ворот: 4 - 3

Владение мячом: 66% - 34%

Фолы: 6 - 9

Угловые: 4 - 4

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