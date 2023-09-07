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Баскетбол

Роуз заскучал на концерте Дрейка и начал партию в шахматы

MVP НБА 2011 года нашел, чем развлечь себя во время выступления канадского рэпера.
Вчера, 22:25
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

Новичок Мемфиса и по совместительству самый ценный игрок НБА 2011 года Деррик Роуз посетил концерт известного канадского рэпера Дрейка.

Однако, как оказалось, 34-летний разыгрывающий не такой уж и большой фанат исполнителя.

В Сети появилось видео, на котором можно заметить Роуза на концерте Дрейка. То, что происходило на сцене, не сильно увлекало баскетболиста, который не придумал ничего лучше, чем начать партию в шахматы на своем телефоне.

Примечательно, что видео опубликовала жена Деррика, Элейна, сообщает HotNewHipHop.

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Стоит отметить, что Дрейк уже второй раз за последние несколько дней появился в информационном пространстве мира спорта.

Несколькими днями ранее бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну опубликовал совместные фотографии с рэпером, после чего фанаты начали шутить и предупреждать бойца об известном проклятии Дрейка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрейк Деррик Роуз

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