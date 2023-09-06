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Проклятие снова сработает: фанаты смеются над Нганну из-за фото с рэпером Дрейком

Поклонники бойца просят его удалить фотографию, пока еще не стало поздно.
Сегодня, 17:00
Дрейк и Фрэнсис Нганну / https://twitter.com/francis_ngannou
Дрейк и Фрэнсис Нганну / https://twitter.com/francis_ngannou

Многим фанатам разных видов спорта известно понятие "проклятие Дрейка".

Оно связано с известным канадским рэп-исполнителем Дрейком, который стал уже не только мемом, но и серьезным предвестником поражения - тот, на кого поставит рэпер, проиграет.

Так происходит не всегда, но довольно часто, чтобы некоторые люди начали воспринимать это всерьез.

Но проклятие касается не только ставок, но и совместных фотографий.

Так, Фрэнсис Нганну, которому скоро предстоит встретиться на одном ринге с Тайсоном Фьюри, в своих социальных сетях опубликовал фотографии с Дрейком, подписав пост словами: "Божий план".

И, конечно, же в комментариях нашлись те, кто знаком с проклятием.

Один комментатор написал: "Только что Проклятие Дрейка заметно понизило твои шансы на победу".

Второй добавил: "Фрэнсис, удали это фото с Дрейком как можно скорее!".

Третий дополнил: "Черт, ты коснулся Дрейка, ты был проклят. Жаль это говорить, но ты проиграл, бро".

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Самым знаменитым моментом проклятия Дрейка в боксе считается дебютное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса в 2019 году - перед тем поединком британец опубликовал совместное фото с рэпером, оставив подпись: "Собираюсь разбить проклятие". Не получилось.

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