"Не уйдет с ринга неповрежденным": Отец Фьюри опасается за здоровье сына в бою с Нганну

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По его мнению, камерунский боец может доставить немало проблем его сыну в предстоящем поединке.

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"Я очень уважаю Нганну. Он чемпион мира в UFC, он бьется с лучшими в мире, воспринимает это серьезно, и я верю, что он может доставить нам немало проблем.

Я ожидаю, что Тайсон покинет ринг со сломанной ногой или рукой. Он не уйдет с ринга неповрежденным, но я рад, что ему хорошо платят. Если бы ему не платили хорошо, я бы не поставил его против Фрэнсиса. Тайсон знает, что ему может достаться. Они оба могут убить друг друга.

Имейте в виду, что Нганну тренирует Майк Тайсон, и Фрэнсис хочет произвести на него впечатление. В его лагере просто не могло быть лучшего наставника. Я уверен, что Майк научит его всем необходимым боксерским навыкам", - цитирует Джона Фьюри Boxing Scene со ссылкой на Seconds Out.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

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