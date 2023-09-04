iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не уйдет с ринга неповрежденным": Отец Фьюри опасается за здоровье сына в бою с Нганну

Джон Фьюри ожидает тяжелого поединка с бывшим чемпионом UFC.
Сегодня, 18:22
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По его мнению, камерунский боец может доставить немало проблем его сыну в предстоящем поединке.

Читай также: "Будешь нокаутирован": Фьюри уверен, что помощь Тайсона не поможет Нганну в бою

"Я очень уважаю Нганну. Он чемпион мира в UFC, он бьется с лучшими в мире, воспринимает это серьезно, и я верю, что он может доставить нам немало проблем.

Я ожидаю, что Тайсон покинет ринг со сломанной ногой или рукой. Он не уйдет с ринга неповрежденным, но я рад, что ему хорошо платят. Если бы ему не платили хорошо, я бы не поставил его против Фрэнсиса. Тайсон знает, что ему может достаться. Они оба могут убить друг друга.

Имейте в виду, что Нганну тренирует Майк Тайсон, и Фрэнсис хочет произвести на него впечатление. В его лагере просто не могло быть лучшего наставника. Я уверен, что Майк научит его всем необходимым боксерским навыкам", - цитирует Джона Фьюри Boxing Scene со ссылкой на Seconds Out.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну джон фьюри

Статьи по теме

"Узнаем, насколько он хорош": Нганну рассказал, за счет чего может одолеть Фьюри "Узнаем, насколько он хорош": Нганну рассказал, за счет чего может одолеть Фьюри
Джойс рассказал, кто из пары Фьюри - Нганну обладает более сильным ударом Джойс рассказал, кто из пары Фьюри - Нганну обладает более сильным ударом
Три легионера сборной Украины из Испании присоединились к национальной команде Три легионера сборной Украины из Испании присоединились к национальной команде
Хави продлит контракт с Барселоной до 2026 года Хави продлит контракт с Барселоной до 2026 года
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Евро-202419:55
Три легионера сборной Украины из Испании присоединились к национальной команде
Европа19:28
Хави продлит контракт с Барселоной до 2026 года
Формула 118:57
Обладателю подиума Гран-при Италии пришлось тем же вечером погонять с ворами
Европа18:45
Серхио Рамос официально вернулся в Севилью
Бокс18:22
"Не уйдет с ринга неповрежденным": Отец Фьюри опасается за здоровье сына в бою с Нганну
Украина17:45
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала игрока Шахтера, Борячук стал игроком Металлиста 1925
Украина17:35
Бывший нападающий Шахтера вернулся в Металлист 1925
Европа16:57
Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией
Европа16:51
Барселона считает, что судьи симпатизируют Реалу
Европа16:25
Манчестер Юнайтед может наказать Санчо за его ответ тен Хагу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK